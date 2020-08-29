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Mustafa Cengiz'e sert eleştiri! "Atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar Spor Gündemi programında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Dindar, "Gidin atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim" ifadelerini kullandı.
29.08.2020
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