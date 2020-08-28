28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Radamel Falcao bomba gibi!

Falcao bomba gibi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Geçtiğimiz yaz 'ın kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü, sezonun büyük bir bölümünü geçirmiş ve takıma istenilen katkıyı sağlayamamıştı. Tecrübeli forvet, yeni sezona bomba gibi geliyor.

Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren , bomba gibi geliyor. El Tigre'nin hırsı, çift kale maçlarda attığı goller ve ile uyumu büyük takdir topluyor. Kolombiyalı golcü, Diagne ve Adem'in yanı sıra Oğulcan'ın da olduğu mevkide formanın bir numaralı adayı.

MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİ

Kolombiya'da yayın yapan Gol Caracol TV, Falcao'nun ekim ayında oynanması planlanan eleme maçları için Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmayı umduğunu iddia etti. Falcao'nun idmanlarının en başarılı oyuncuları arasında yer aldığını da kaydetti.

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