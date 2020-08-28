Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü, sezonun büyük bir bölümünü geçirmiş ve takıma istenilen katkıyı sağlayamamıştı. Tecrübeli forvet, yeni sezona bomba gibi geliyor.

Geçen sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Radamel Falcao, bomba gibi geliyor. El Tigre'nin hırsı, çift kale maçlarda attığı goller ve Arda Turan ile uyumu büyük takdir topluyor. Kolombiyalı golcü, Diagne ve Adem'in yanı sıra Oğulcan'ın da olduğu mevkide formanın bir numaralı adayı.

MİLLİ TAKIMI ÖZLEDİ

Kolombiya'da yayın yapan Gol Caracol TV, Falcao'nun ekim ayında oynanması planlanan eleme maçları için Kolombiya Milli Takımı'na çağrılmayı umduğunu iddia etti. Falcao'nun Galatasaray idmanlarının en başarılı oyuncuları arasında yer aldığını da kaydetti.

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