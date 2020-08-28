Galatasaray ilk ciddi sınavına çıkıyor!

Geçtiğimiz sezon corona virüsü salgını sebebiyle maçlar seyircisiz olarak tamamlanmıştı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı. Galatasaraylı taraftarlar arama motorlarında kombine satışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray kombine fiyatları açıklandı mı? Galatasaray kombine fiyatları ne kadar? İşte detaylar...