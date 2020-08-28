28 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray ilk ciddi sınavına çıkıyor!

Aslan ilk ciddi sınavına çıkıyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

2020-2021 sezonu için hazırlıklarına 12 Ağusos'ta başlayan , ilk ciddi sınavına bugün çıkıyor. Sarı-kırmızılı takım, saat 17.00'de İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezona hazırlıklarını 12 Ağustos'tan bu yana Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren ilk ciddi hazırlık maçını 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in, bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada yeni transferler ve genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. İstanbulspor maçında performansı en çok merak edilen isim kuşkusuz Arda Turan olacak. Yıldız futbolcunun, Muslera'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkması bekleniyor.

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