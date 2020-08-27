Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.



Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde yarın TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

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