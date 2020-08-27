27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Galatasaray, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki ana bölümde ise teknik direktör yönetiminde 11'e 11 çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon çalışmaları çerçevesinde yarın TFF 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

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