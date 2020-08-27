27 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Corona virüsü vakası! İşte o açıklama

Corona virüsü vakası! İşte o açıklama
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

, basketbol takımında bir oyuncunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. işte detaylar...

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