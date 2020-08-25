25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Fatih Altaylı için hukuki işlem başlattı!

G.Saray'dan hukuki işlem! Fatih Altaylı için...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Kulübü, 'nın sözlerinden sonra yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Altaylı için hukuki işlem başlattı.

Kulübü, 'nın sözlerinden sonra yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Altaylı için hukuki işlem başlattı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu'nun değerli üyeleri, Galatasaray'ın menfaatlerine en uygun şekilde, Galatasaray'ın kültürünü, örf ve adetlerini taşıyabilecek kişiyi hür iradeleriyle seçerek ona başkanlık görevini tevdi ederler.

Galatasaray başkanına hakaret edenler, onu toplum nezdinde küçük düşürücü laflarla aşağılamaya teşebbüs edenler, rakiplerin bile yapmaya hicap duyacağı şekilde ölçüsüz ve çirkin bir üslupla televizyon kanallarında zarar vermeye çalışanlar ve bilgisizce ahkâm kesenler Galatasaray kültürü ve terbiyesinden bir nebze nasibini almamış insanlardır.

Bu bağlamda Bloomberg Kanalı'nda, gazetecilik kisvesi adı altında Başkanımız 'e yönelik küçük düşürücü ifadeler ile hakaret içeren beyanlarda bulunan bu kişiyi yakışıksız üslubu ve sarf ettiği sözler nedeniyle şiddetle kınıyoruz.

Bu zatın yine aynı program içerisinde her şartta takımına destek veren büyük Galatasaray taraftarları için kullandığı ifadeler de kabul edilemez niteliktedir.

Söz konusu kanalda yapılan programda Fatih Altaylı'nın kullandığı ağır hakaret içeren açıklamaları hakkında gerekli hukuki girişimler ve disiplin işlemleri başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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