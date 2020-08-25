25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da kim gidecek?

Cimbom'da kim gidecek?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında oyuncu satmadan alamayan Galatasaray'da gözler gidecek isimlere çevrildi. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar Younes Belhanda ve Ryan Babel'in takımdan ayrılmasını istiyor.

Oyuncu satışı yaparak elini güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler Belhanda ve Babel'e çevrildi. Birer yıl sözleşmesi kalan ikiliyi elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılılar beklediği teklifleri henüz alamadı. B Planı olarak Süper Lig'den talipleri olan Emre Taşdemir ve Martin Linnes'in satışı da gündemde… Linnes'in 1.4 milyon Euro'luk garanti parasını yüksek bulan sarı-kırmızılılar, maliyetinde de kurtulmak istiyor. Sol bekte düşünmeyen Emre Taşdemir için de gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.

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