24 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Ismaila Coulibaly, Lerma, Moder...

İşte Galatasaray'daki son durum!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'da harekatı devam ediyor. Galatasaray, ve Jozwiak, gibi genç futbolculara yöneldi. FFP kıskacında olan Galatasaray bonservis bedeli ödemeyeceği yıldızlarla da ilgileniyor. 'in istediği ve eksik görülen mevkiilere takviye için yönetim dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimler arasında son dakika transfer haberine göre; , ve Jakub Moder gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesinin tamamı haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin listesi de oldukça yoğun.

JEFFERSON LERMA

'ın uzun süredir listesinde yer alan , Galatasaray'a gelmek için Bournemouth yönetimini beklediğini iddia etti. Lerma'nın hem Falcao hem de 'le görüştüğü, kişisel konularda Galatasaray'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi.

ISMAILA COULIBALY

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef genç ve yetenekli orta saha transferi yapmak. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri de oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz gün Galatasaray'ı doğruladı. Verdiği röportajda transferi hakkımda, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey" dedi.

JAMES RODRIGUEZ

Galatasaray ile anılan Real Madrid'in yıldızı için girişimler sürüyor. James Rodriguez ile ilgili dış basında da Galatasarayı doğrulayan haberler çıkmaya başladı. Maaş ödemesi konusunda anlaşma sağlanırsa James Rodriguez kiralanacak.

JAKUB MODER

Polonya Ligi ekiplerinden forması giyen genç yıldız adayı 'in talibi her geçen gün artıyor. Galatasaray genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

KAMIL JOZWIAK

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.

OSCAR CABEZAS

Galatasaray bonservisi elinde olan Kolombiyalı stoper Oscar Carbezas'ın menajeri ile dün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştidi. Oyuncunun menajeri Predrag Risticvic İstanbul'da Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede Sarı-Kırmlızılı yöneticilerin büyük yol kat ettiği ifade edildi.

MARIO GÖTZE

Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen G.Saray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı geldi. Alman basını dün yayınladığı haberlerde, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise Galatasaray'dan geldiğini vurguladı.

Ismaila Coulibaly kimdir? haberin devamı

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