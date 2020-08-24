Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum! Ismaila Coulibaly, Lerma, Moder...
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Galatasaray, Jakub Moder ve Jozwiak, Ismaila Coulibaly gibi genç futbolculara yöneldi. FFP kıskacında olan Galatasaray bonservis bedeli ödemeyeceği yıldızlarla da ilgileniyor. Fatih Terim'in istediği ve eksik görülen mevkiilere takviye için yönetim dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimler arasında son dakika transfer haberine göre; Jefferson Lerma, James Rodriguez ve Jakub Moder gibi isimler yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesinin tamamı haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
JEFFERSON LERMA
Galatasaray'ın uzun süredir listesinde yer alan Jefferson Lerma, Galatasaray'a gelmek için Bournemouth yönetimini beklediğini iddia etti. Lerma'nın hem Falcao hem de Fatih Terim'le görüştüğü, kişisel konularda Galatasaray'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi.
ISMAILA COULIBALY
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef genç ve yetenekli orta saha transferi yapmak. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri de Ismaila Coulibaly oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz gün Galatasaray'ı doğruladı. Verdiği röportajda transferi hakkımda, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey" dedi.
JAMES RODRIGUEZ
Galatasaray ile anılan Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez için girişimler sürüyor. James Rodriguez ile ilgili dış basında da Galatasarayı doğrulayan haberler çıkmaya başladı. Maaş ödemesi konusunda anlaşma sağlanırsa James Rodriguez kiralanacak.
JAKUB MODER
Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan forması giyen genç yıldız adayı Jakub Moder'in talibi her geçen gün artıyor. Galatasaray genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.
KAMIL JOZWIAK
Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.
OSCAR CABEZAS
Galatasaray bonservisi elinde olan Kolombiyalı stoper Oscar Carbezas'ın menajeri ile dün İstanbul'da bir görüşme gerçekleştidi. Oyuncunun menajeri Predrag Risticvic İstanbul'da Sarı-Kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede Sarı-Kırmlızılı yöneticilerin büyük yol kat ettiği ifade edildi.
MARIO GÖTZE
Üst düzey bir 10 numara transferi yapmak isteyen G.Saray'ın gündemine yeniden Almanların dünyaca ünlü yıldızı Mario Götze geldi. Alman basını dün yayınladığı haberlerde, Dortmund kulübü ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuya şu anda iki önemli teklif olduğunu belirtti ve bunlardan birinin MLS ekibi İnter Miami, diğerinin ise Galatasaray'dan geldiğini vurguladı.
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