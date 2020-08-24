Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündeminde yer alan Ismaila Coulibaly'nin özellikleri ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğmiz sezon basın toplantısında Fatih Terim futbolcuların geçmişine yatırım yapılacağını açıklamıştı. Peki, Ismaila Coulibaly kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde temkinli hareket eden Galatasaray'da hedef genç futbolcuları takıma katmak. Özellikle orta saha için yeni isimleri araştıran Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Ismaila Coulibaly oldu. Genç futbolcu için görüşmeler sürerken, transfer hakkında tüm bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ismaila Coulibaly kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
ISMAILA COULIBALY KİMDİR?
25 Aralık 2000 yılında dünyaya gelen İsmaila Coulibaly, Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg'ta forma giyiyor. Genç isim 2019'da Mali takımlarından Duguwolofila takımından transfer edildi. Sarpsborg ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coulibaly, 1 metre 83 santimetre boyunda. Coulibaly, merkez orta sahada görev alıyor. Bu yıl 12 maça çıkan Colibaly 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY'I AÇIKLADI!
Galatasaray ile anılmaktan büyük mutluluk duyan Coulibaly transferi hakkımda, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey" dedi.
NDIAYE'YE BENZİYOR
Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen genç isim bu sezon Süper Lig'in en sürpriz transferi olabilir..
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