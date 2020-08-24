24 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın gündemindeki Ismaila Coulibaly kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Ismaila Coulibaly kimdir?
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'ın gündeminde yer alan 'nin özellikleri ve kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Geçtiğmiz sezon basın toplantısında futbolcuların geçmişine yatırım yapılacağını açıklamıştı. Peki, Ismaila Coulibaly kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde temkinli hareket eden 'da hedef genç futbolcuları takıma katmak. Özellikle orta saha için yeni isimleri araştıran Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de oldu. Genç futbolcu için görüşmeler sürerken, hakkında tüm bilgiler futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ismaila Coulibaly kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

ISMAILA COULIBALY KİMDİR?

25 Aralık 2000 yılında dünyaya gelen İsmaila Coulibaly, Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg'ta forma giyiyor. Genç isim 2019'da Mali takımlarından Duguwolofila takımından transfer edildi. Sarpsborg ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coulibaly, 1 metre 83 santimetre boyunda. Coulibaly, merkez orta sahada görev alıyor. Bu yıl 12 maça çıkan Colibaly 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY'I AÇIKLADI!

Galatasaray ile anılmaktan büyük mutluluk duyan Coulibaly transferi hakkımda, "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray ile anılması gurur verici ve çılgınca bir şey" dedi.

NDIAYE'YE BENZİYOR

Yaşına göre oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Coulibaly sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor. Stil olarak Badou Ndiaye'ye benzetilen ve orta sahadan topu rakip kaleye taşıma görevini üstlenen genç isim bu sezon 'in en sürpriz transferi olabilir..

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan... Şampiyonluk sonrası bunu yaptılar! Arda Turan...
İşte Galatasaray'daki son durum! İşte Galatasaray'daki son durum!
Galatasaray - Eyüpspor maçı oynanacak mı? Neden iptal edildi? Galatasaray - Eyüpspor maçı oynanacak mı? Neden iptal edildi?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör