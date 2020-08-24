24 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray - Eyüpspor maçı oynanacak mı? Neden iptal edildi?

Galatasaray - Eyüpspor maçı oynanacak mı? Neden iptal edildi?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren ile bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Gelen son dakika bilgileri sonrası futbolseverler maçın oynanıp oynanmayacağı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı oynanacak mı? Neden iptal edildi?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'ın 2020-2021 sezonu hazırlıklarında oynayacağı ilk hazırlık maçı ile oynanacaktı. Gelen son dakika bilgileri sonrası maçın iptal olup olmadığı merak konusu oldu.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI OYNANACAK MI?

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu.

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