Gelecek sezon hazırlıkları sürdüren Galatasaray ile Eyüpspor bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti. Gelen son dakika bilgileri sonrası futbolseverler maçın oynanıp oynanmayacağı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Eyüpspor maçı oynanacak mı? Neden iptal edildi?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu hazırlıklarında oynayacağı ilk hazırlık maçı Eyüpspor ile oynanacaktı. Gelen son dakika bilgileri sonrası maçın iptal olup olmadığı merak konusu oldu.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI OYNANACAK MI?

Eyüpspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, mücadele öncesi yapılan testlerin sonucunda bir oyuncuda corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle hazırlık mücadelesi iptal oldu.

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