23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Ismaila Coulibaly: Galatasaray'da oynamak gurur verici olur | Ismaila Coulibaly kimdir?

Genç yıldız resmen açıkladı! G.Saray'da oynamak gurur verici olur
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.08.2020

Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08 forması giyen ve adı ile anılan Malili orta saha oyuncusu , çarpıcı açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili "Galatasaray'a olmak gurur verici ve çılgınca bir şey olur." dedi.

Kariyerini Norveç'in Sarpsborg 08 takımında sürdüren ve adı son günlerde sık sık ile anılan , takımının Kristansund ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu "Benim gibi genç bir oyuncunun Galatasaray'a transfer olması gurur verici ve çılgınca bir şey olur. Haberi görünce inanamadım, çok heyecanlandım. Hemen menajerimi ve bazı antrenörlerimi aradım. Haberlerin doğruluğu hakkında bilgimiz yok ancak çok heyecanlandığımı söylemek istiyorum." dedi.

Coulibaly ayrıca "Ne kadar iyi çalıştığımı ve doğru yolda olduğumu bu tip haberlerin çıkmasından anlayabiliriz. Şimdi daha konsantre olacağım ve çalışmalarımı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

ISMAILA COULIBALY KİMDİR?

Tam adı Ismaila Cheick Coulibaly olan futbolcu, 25 Aralık 2000 tarihinde Mali'de dünyaya geldi. Genç futbolcu, Ocak 2019'da ülkesinin takımlarından Duguwolofila'dan Norveç ekibi Sarpsborg 08'e oldu. 2019/2020 sezonunda takımıyla 12 maçta görev alan genç oyuncu, 4 gol ve 1 asist kaydetti. Mali U20 'nın formasını da 2 kez terleten Coulibaly'nin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor.

Ayrılık tarihini böyle açıkladı! Sözleşme... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Ayrılık tarihini böyle açıkladı! Sözleşme... Ayrılık tarihini böyle açıkladı! Sözleşme...
Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan... Fatih Terim'den flaş ilk 11 kararı! Arda Turan...
''Arda'nın takıma çok katkısı olacak'' ''Arda'nın takıma çok katkısı olacak''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör