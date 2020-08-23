23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Ryan Babel Galatasaray'dan ayrılık tarihini açıkladı!

Ayrılık tarihini böyle açıkladı! Sözleşme...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu hesabından gelen bir soruya ilginç bir cevap verdi. Tecrübeli futbolcu takipçisine takımdan ne zaman ayrılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralanan ve kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a geri dönen 'in takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

Takımdan gönderileceği konuşulan 33 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi. Ryan Babel, hesabında paylaştığı fotoğrafın altına gelen, 'Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?' sorusuna '2 yıl sonra' yanıtını verdi.

2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu kontratının sonuna kadar ayrılmayı düşünmediğini belli etmiş oldu.

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