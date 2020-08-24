24 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Lerma rolünü sevdi

Lerma rolünü sevdi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Latin Amerika, Jefferson Lerma'nın Galatasaray'a gelmek için Bournemouth yönetimini beklediğini iddia etti.

Latin Amerika, Jefferson Lerma'nın Galatasaray'a gelmek için Bournemouth yönetimini beklediğini iddia etti. Lerma'nın hem Falcao hem de 'le görüştüğü, kişisel konularda Galatasaray'ın teklifine 'evet' dediği belirtildi. Tecrübeli hocanın, Lerma'ya orta sahada liderlik vermek istediği ve 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun, Terim'in kendisi için düşündüğü bu rolden oldukça memnun kaldığı ifade edildi.

Lerma'nın Championship'te oynamak istememesi Galatasaray'a kiralanması için büyük avantaj olarak görülüyor

İNGİLTERE YOLCUSU
Geçtığımız sezon Seri, Lemina, Nzonzi, Falcao ve Onyekuru'nun transferlerinde önemli rol oynayan idari menajer Şükrü Hanedar yeniden işe koyuldu. Teknik heyetin raporu ve yönetimin talimatıyla kolları sıvayan Hanedar'ın bu hafta İngiltere'ye çıkartma yapacağı ifade edildi. Hanedar'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi sürpriz bir orta saha oyuncusu ile temasta olduğu belirtilirken bu ismin 'Lerma' olabileceği yorumlar yapılıyor.

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