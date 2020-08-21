21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'a corona virüsü şoku! 1 kişide...

G.Saray'a corona virüsü şoku! 1 kişide...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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