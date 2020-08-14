Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum!
Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray’da sağ bek, stoper, orta saha, kanatlar ve forvete yeni adaylar eklendi. Son dakika transfer haberine göre; Cimbom’un transfer listesindeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
KAMIL JOZWIAK
Galatasaray bu sezon 9 gol 7 asist ile oynayan Kamil Jozwiak'ı kadrosuna katmak için Polonyalı futbolcu ve kulübü ile temasa geçti. İki yıl daha sözleşmesi bulunan Kamil için ilk etapta 2 milyon euro teklif edildi ve gelecek yanıta göre yeni bir yol haritası belirleneceği öğrenildi.
OMAR ELABDELLAOUI
Arka arkaya üç transfer açıklayan Galatasaray'da şimdi de gözler Omar Elabdellaoui'ye çevrildi. Olympiakos ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izini alan Norveçli sağ bekin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor.
BERNARD MENSAH
Transferin gözde isimlerinden biri olan Bernard Mensah için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya bir rekabet halinde. İki kulüp tarafından teklifler iletildi ve Kayserispor'un kararı bekleniyor.
ABDOULAYE DOUCOURE
Galatasaray, Premier Lig'de küme düşen Watford'un merkez orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure için İngiliz kulübü ile masaya oturacak.
VINCENT ABOUBAKAR
Gelecek sezon Mbaye Diagne'ye bir şans vermeyi düşünen Galatasaray, menajerler tarafından önerilen Vincent Aboubakar'ı bekletme kararı aldı. Diagne'den istenilen verim ve uyum alınamazsa Aboubakar transferi tekrar gündeme gelecek.
KAAN AYHAN
Sassuolo'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transfer ihtimali Sassuolo ile Fortuna Düsseldorf arasında gerçekleşecek mahkeme sonrası ortaya çıkacak. Fortuna Düsseldorf kazanırsa Galatasaray teklif sunacak.
MARIO GOTZE
Avrupa'da kalmak isteyen Götze'nin Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yaptığı teklifi reddettiği bildirildi. ABD'li gazeteci Travis Grimes, "G.Saray'ın, Götze'ye son bir şans vermek istemesi, Dünya şampiyonunun MLS'e gelmesini geciktirebilir" ifadesini kullandı. Götze'nin Avrupa'da kalmak için artık 2.5 milyon euro'ya razı olmak zorunda olduğunu ifade etti.
OSMAN BUKARI
Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde yer alan 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Osman Bukari için birçok takım devrede. Devreye giren son takım Fransa Ligi ekiplerinden Bordeaux oldu. Gana basınında yer alan haberlere göre Slovak ekibi Trencin'de forma giyen genç kanat oyuncusu için Fransız ekibi 2 milyon Euro'luk bir teklif götürdü. Daha önce çıkan haberlerde ise Galatasaray'ın bu isim için 500 bin Euro önerdiği ifade ediliyordu.
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