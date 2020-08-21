21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Doğa Sigorta'da Zach Hankins takımdan ayrıldı!

G.Saray'da şok gelişme! Takımdan ayrıldı
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

'ın yeni transfer ettiği 'le yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, ayrılığın sağlık problemleri nedeniyle olduğunu duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Gençlerbirliği'ne İsveçli sağ bek Gençlerbirliği'ne İsveçli sağ bek
Belhanda G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu Belhanda G.Saray'dan ayrılacak mı? Canlı yayında duyurdu
G.Saray'ın hazırlık maçı programı açıklandı G.Saray'ın hazırlık maçı programı açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör