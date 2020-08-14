14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da eleme turları başladı

Galatasaray'da eleme turları başladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Galatasaray, hazırlıklarına 'nde devam ediyor. , , Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan gibi yeni transferlerin yanı sıra , Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti.

Galatasaray, hazırlıklarına 'nde devam ediyor. , , Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan gibi yeni transferlerin yanı sıra , Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti. Herkese şans vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kamp boyunca gösterecekleri performans ve alınacak yeni isimlere göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. İki hafta içinde kadroyu şekillendirmesi bekleniyor.

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