Galatasaray'da eleme turları başladı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam ediyor. Fatih Terim, Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan gibi yeni transferlerin yanı sıra Ryan Babel, Mbaye Diagne, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz gibi durumu belirsiz isimleri de takıma dahil etti. Herkese şans vermek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, kamp boyunca gösterecekleri performans ve alınacak yeni isimlere göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. İki hafta içinde kadroyu şekillendirmesi bekleniyor.

DİĞER