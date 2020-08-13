13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Muslera çalışmalara devam ediyor! Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Muslera çalışmalara devam ediyor!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Geçtiğimiz sezon deplasmanında büyük bir yaşayan , gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.

'ın yıldız futbolcusu çalışmalara devam ediyor. Muslera, takım ile birlikte antrenmanlara başladı.

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI NE?

Geçtiğimiz sezon ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanan Fernando Muslera, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Muslera'nın ameliyatı sonrası açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz." dedi.

MUSLERA SAKATLIĞA RAĞMEN ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR!

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