Muslera çalışmalara devam ediyor! Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek?

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında büyük bir sakatlık yaşayan Fernando Muslera, gelecek sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fernando Muslera çalışmalara devam ediyor. Muslera, takım ile birlikte antrenmanlara başladı.



MUSLERA'NIN SAKATLIĞI NE?

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanan Fernando Muslera, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.

MUSLERA NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Muslera'nın ameliyatı sonrası açıklama yapan Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslera'da da aynı beklenti içindeyiz." dedi.

MUSLERA SAKATLIĞA RAĞMEN ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR!

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