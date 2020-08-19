19 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yeni frikikçi Emre

Yeni frikikçi Emre
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Aslan'ın Sivasspor'dan transferi Emre Kılınç idmanlarda attığı gollerle takdir topluyor.

Aslan'ın Sivasspor'dan transferi Emre Kılınç idmanlarda attığı gollerle takdir topluyor. Yeni sezona formda girmek için çok çalışan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 11'e yerleşmek için sıkı mücadele ediyor. Emre'nin idmanlardan sonra duran top çalışması yaptığı da öğrenildi. Sol ayaklı yıldız bu sezon yeni frikikçi olabilir.
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