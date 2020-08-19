19 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Scott Piri yola çıktı

Scott Piri yola çıktı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Galatasaray'da hem teknik heyetin hem de camianın yolunu gözlediği kondisyoner ülkesi ABD'den yola çıktı.

Galatasaray'da hem teknik heyetin hem de camianın yolunu gözlediği kondisyoner ülkesi ABD'den yola çıktı. Bu hafta içinde Türkiye'ye varacak olan ünlü çalıştırıcı, uzun bir yolculuktan gelmiş olacağı için hemen koronavirüs testine girecek. Ardından yapılacak sağlık kontrolü sonrası takımla idmanlara çıkacak. Piri daha önce de Galatasaray ve A Milli Takım'da çalışmıştı.
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