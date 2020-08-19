Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum!

Gelecek sezon 3 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Galatasaray listesine gelecek vadeden oyuncular da ekledi. Yakub Moder, Jozwiak Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimler arasında yer alıyor. Geniş bir listeye sahip olan Galatasaray'da son dakika transfer haberine göre; Samuel Kalu, Onyekuru, Lerma, Balde gibi isimlerin yer aldığı transfer listesinin tamamı haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.

MEHMET EKİCİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlenen basın toplantısında birçok futbolcuyla görüştüklerini dile getirmiş ve Mehmet Ekici'yi yalanlamamıştı. Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.

KEITA BALDE

Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.

LEMINA

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeniden kiralanması gündemde. Ancak yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği iddia edildi. Mario Lemina ise transfer iddilarını yaptığı paylaşım ile çıkan haberleri yalanladı.

YAKUB MODER

Fatih Terim, "Futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız" ifadesini kullanmıştı. Galatasaray, Lech Poznan forması giyen ve gelecek vadeden 21 yaşındaki yıldız adayı Yakub Moder ile ciddi şekilde ilgileniyor.

KAMIL JOZWIAK

Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Yakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.

IBRAHIM SANGARE

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

SAMUEL KALU

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Samuel Kalu ile görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde Nijeryalı kanat oyuncusunu bitirmesi bekleniyor.

DİĞER