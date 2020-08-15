Galatasaray Omar'a kavuşuyor!

Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui bugün İstanbul'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından KAP bildirimi yapılacak.

Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui bugün İstanbul'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından KAP bildirimi yapılacak. Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalatılması bekleniyor. Yunan ekibinde geçen sezon 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

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