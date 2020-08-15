15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Omar'a kavuşuyor!

Galatasaray Omar'a kavuşuyor!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2020

Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui bugün İstanbul'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından bildirimi yapılacak.

Olympiakos'tan transfer edilen Omar Elabdellaoui bugün İstanbul'a geliyor. Hafta sonu kulübün tahsis ettiği bir otel odasında kalacak 28 yaşındaki sağ bek, pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından bildirimi yapılacak. Norveçli futbolcuya yıllık 1 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalatılması bekleniyor. Yunan ekibinde geçen sezon 47 maça çıkan Elabdellaoui, 1 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da transfer harekatı! 25'lik orta saha Galatasaray'da transfer harekatı! 25'lik orta saha
Galatasaray'da sol beke genç aday! Galatasaray'da sol beke genç aday!
Luyindama yarın katılıyor Luyindama yarın katılıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör