15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Luyindama yarın katılıyor

Luyindama yarın katılıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Sakatlığını atlatan Christian Luyindama henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin 'den özel izinli olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Christian Luyindama henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin 'den özel izinli olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Kongolu defans oyuncusu, iyileştikten sonra çok sıkı şekilde çalışmalara başlamıştı.

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