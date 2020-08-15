Luyindama yarın katılıyor

Sakatlığını atlatan Christian Luyindama henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin Fatih Terim'den özel izinli olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Christian Luyindama henüz takımla çalışmadığı ortaya çıktı. 26 yaşındaki stoperin Fatih Terim'den özel izinli olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği kaydedildi. Kongolu defans oyuncusu, iyileştikten sonra çok sıkı şekilde çalışmalara başlamıştı.

DİĞER