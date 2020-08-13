13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Donk da tamam

Donk da tamam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile de el sıkıştı. Bu sezon 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı futbolcunun, yönetimin 800 bin euro'luk teklifini kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile de el sıkıştı. Bu sezon 1.9 milyon euro kazanan Hollandalı futbolcunun, yönetimin 800 bin euro'luk teklifini kabul ettiği ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Maaşında yüzde 50 indirim yapan Donk'un transferinin bugün açıklanması bekleniyor.
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