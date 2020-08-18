18 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da 5 oyuncu ile yollar ayrılıyor

5 oyuncu ile yollar ayrılıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Yeni sezon öncesi kadrodaki maliyeti azaltmak isteyen Galatasaray, bazı oyuncuları göndermek istiyor. Bu kapsamda teknik direktör , 5 oyuncu ile yolların ayrılmasını istedi.

Galatasaray'da 5 oyuncu ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör , Ozornwafor, Şener Özbayraklı, , Jimmy Durmaz, ve Sekidika ile devam etmek istemediğini yönetime iletti. Ayrıca oyunculardan da takım bulmaları istendi. Sekidika ve Ozornwafor'a Süper Lig ve 1. Lig'den teklifler olduğu gelen bilgiler arasında... Ryan Babel, Şener ve Jimmy'nin durumu ise şimdilik belirsiz.

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