Galatasaray'da 5 oyuncu ile yollar ayrılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4 ismi kadrosuna katarak güçlendirdi. Yeni sezon öncesi şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda takıma yeni gelenler kadar gidecek isimler de önemli. Teknik direktör Fatih Terim ise bazı isimleri kadroda düşünmüyor ve yolların ayrılmasını istiyor. İşte o isim ve detaylar...