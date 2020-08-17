17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti

Galatasaraylı futbolcular Yo-Yo testinden geçti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Futbolculara Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi uygulandı.

, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolculara daha sonra Yo-Yo intermittent recovery level 2 testi uygulandı.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.

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