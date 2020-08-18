18 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Mustafa Cengiz o isteğini tekrarladı! "Açıklasınlar"

Cengiz o isteğini tekrarladı! Açıklasınlar
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kadın voleybol takımına katılan yeni transferler için düzenlenen imza töreninde konuştu. Cengiz, daha önce, " ve Galatasaray'dan başka detayları açıklayan yok" demişti. Cengiz bu sözlerini hatırlattı ve diğer kulüpler için "Açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için düzenlenen imza töreninde konuştu.

İşte o açıklamalar:

Mustafa Cengiz, Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik.

"AÇIKLASINLAR"

Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki; sorun kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?

Varsa, hileye gitmemek gerekir. Bakın varsa diyorum. Biz yaparsak bize gelin hesap sorun. Öyle dedikodular var çünkü hileye dair... Yapmayana da beceriksiz derler. Çok kötü şeyler bunlar.

Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz.

Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun.

BEŞİKTAŞ'IN MENSAH'I 19.05'DE AÇIKLAMASI?

"Beşiktaşımıza ve Mensah'a candan başarılar diliyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır. Biz başarılar diliyoruz. Biz her iki kulübe ve futbolcuya da yanlış yapmadık."

Cengiz'den flaş açıklama! Mensah... haberin devamı

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