17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Lemina için top Terim'de

Lemina için top Terim'de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Southampton, Lemina'yı kadrosunda düşünmüyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in de ilgilendiği Lemina'nın ise ilk tercihi Galatasaray.

Southampton, Lemina'yı kadrosunda düşünmüyor. Alman temsilcisi Werder Bremen'in de ilgilendiği Lemina'nın ise ilk tercihi Galatasaray. 2 milyon Euro'luk ücretini 1.2 milyon euro'ya indirmeye razı olan yıldız oyuncu için 'in kararı bekleniyor. Orta saha arayışlarında henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılılar düşük maliyetinin de etkisiyle tekrar Lemina'yı kiralayabilir.

19 MAÇ KAÇIRDI
Lemina'nın transferindeki en büyük sıkıntı geçtiğimiz sezon sürekli olarak sakatlanması... Galatasaray'da geçirdiği bir sezon içerisinde 5 kez sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu nedenle tam 19 maç kaçırdı. Terim bu sebeple Lemina konusunda kararsız.

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