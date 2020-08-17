Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 4 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray 5. transferini yaptı. Sarı-kırmızılı takım; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ten sonra Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar oyuncuya 3 yıl için 4 milyon 50 bin Euro ödeyecek:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Omar Elabdellaoui...



Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız."



Hoş geldin Omar Elabdellaoui! 👊 pic.twitter.com/kTdAmHZlon — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2020

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