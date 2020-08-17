17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Omar Elabdellaoui resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

G.Saray Omar'ı KAP'tı! İşte sözleşme detayları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

çalışmalarını sürdüren , 4 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak Olympiakos ile sözleşmesi sona eren 'yi kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

5. transferini yaptı. Sarı-kırmızılı takım; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk'ten sonra Olympiakos ile sözleşmesi sona eren 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui transferini değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar oyuncuya 3 yıl için 4 milyon 50 bin Euro ödeyecek:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit ücreti

2021-2022 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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