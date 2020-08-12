12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'a 40 milyon TL

Galatasaray'a 40 milyon TL
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Galatasaray Kulübü, takımının forma göğüs reklamı için araç kiralama şirketi SIXT ile 2 yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İmza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan SIXT bize müthiş bir teklifle geldi. İki yılda 40 milyon lirayı aşkın bir tutar ile göğüs sponsorumuz oldu. Bunun kardeş kuruluşu olan Magdeburger de 18 milyon lirayla sırt sponsoru oldu. Yaklaşık 60 milyon liralık bir olanak sağlandı. Galatasaray ve Türk futbolu adına bu örnek davranıştan dolayı SIXT'e ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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