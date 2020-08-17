17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Kampa çağrıldı

Kampa çağrıldı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Galatasaray'ın tekrar kiralamayı düşündüğü Jean Michael Seri kulübü tarafından kampına çağrıldı.

Galatasaray'ın tekrar kiralamayı düşündüğü Jean Michael Seri kulübü tarafından kampına çağrıldı. 'e tekrar yükselen Londra ekibi, Seri'yi satmayı planlıyor. Ancak beklediği teklifleri alabilmiş değil. Fulham'a dönmek istemeyen Seri ise Galatasaray'da kalmayı tercih ediyor. Fildişili yıldızın durumunun kısa bir süre içinde belli olması bekleniyor.
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