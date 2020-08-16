Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Radamel Falcao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, başkan Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde maaşında indirime gittiğini ve takımda kalacağını açıkladığı Kolombiyalı yıldız ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...