16 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması!

G.Saray'dan corona virüsü açıklaması! İki futbolcu...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 Giriş Tarihi: 16.08.2020

, resmi internet sitesinden corona virüsü testleri pozitif çıkan iki futbolcunun ikinci testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.

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