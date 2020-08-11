11 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Falcao mesaiye başladı

Falcao mesaiye başladı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.08.2020

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan ve ülkesinin yolunu tutan , İstanbul'a döner dönmez bireysel çalışmalarına başladı.

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından eşi ve çocukları ile Bodrum'da tatil yapan ve ülkesinin yolunu tutan , İstanbul'a döner dönmez bireysel çalışmalarına başladı. Göktürk'teki villasında bir odayı spor salonuna çeviren Kolombiyalı yıldız, takım arkadaşlarından 4 gün önce sezonu açtı ve form tutmak için kolları sıvadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Terim onay verdi Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Terim onay verdi
F.Bahçe'den ayrıldı G.Saray'a gidiyor! Görüşmeler başladı F.Bahçe'den ayrıldı G.Saray'a gidiyor! Görüşmeler başladı
Canlı yayında açıkladı! G.Saray dünya yıldızıyla görüşecek Canlı yayında açıkladı! "G.Saray dünya yıldızıyla görüşecek"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör