15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da sol beke genç aday!

Galatasaray'da sol beke genç aday!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı.

Galatasaray'ın sol bek rotasyonu için Dortmund U19 takımıyla sözleşmesi sona eren Mert Göckan'ı istediği öğrenildi. 2001 doğumlu futbolcu alt yaş kategorilerinde toplam 72 maça çıkarken 5 gol, 7 asistle oynadı. U17 ve U18 Milli Takımları'nda da boy gösteren Göckan'ın Florya'ya çağrılacağı belirtildi.

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