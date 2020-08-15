Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi!

Mariano'nun ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferi daha bitirdi.

Sarı-kırmızılılar Olympiakos ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/EsNJSRKg2D — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020

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