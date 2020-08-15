15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi!

Resmen açıklandı! İşte yeni sağ bek
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Mariano'nun ayrılığı sonrasında sağ bek arayışlarını sürdüren , ile sözleşmesi sona eren ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan , bir transferi daha bitirdi.

Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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