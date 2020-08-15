15 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

, hazırlıkları kapsamında bugün yaptığı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki günün ilk antrenmanında genel kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınma başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Daha sonra interval koşular yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda hedefe yönelik oyunsal formda pas oyunu oynadı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer , takımımızla beraber ilk antrenmanına çıktı. , hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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