14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Donk belirsizliği son buldu! Galatasaray...

Donk belirsizliği son buldu! G.Saray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

ile sözleşmesi biten 'un belirsizliği son buldu. Hollandalı futbolcu sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatma konusunda anlaşma sağladı.

'da sözleşmesi sona eren 'un geleceği merak konusuydu. Gösterdiği performansla teknik direktör 'in jokeri olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Gelecek sezonun çalışmalarına devam eden Galatasaray iç transferde Donk'u bitirdi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray Donk ile yola devam ediyor. Sarı kızmızılılar, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray transferlerinde son durum! haberin devamı

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