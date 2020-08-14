14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Sıra Omar’da

Sıra Omar’da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Arka arkaya üç transfer açıklayan Galatasaray'da şimdi de gözler Omar Elabdellaoui'ye çevrildi. ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izini alan Norveçli sağ bekin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

Arka arkaya üç transfer açıklayan Galatasaray'da şimdi de gözler Omar Elabdellaoui'ye çevrildi. ile sezonu geç kapatması nedeniyle teknik heyetten tatil izini alan Norveçli sağ bekin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

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