14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

8 numaraya geçecek

8 numaraya geçecek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Teknik direktör 'in isteğiyle Michael Seri'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. Bernard Mensah'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada Belhanda'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.

Teknik direktör 'in isteğiyle Michael Seri'nin geri dönmesi için görüşmeler devam ediyor. Bernard Mensah'ın adı da gündemde... Mensah için de temaslar devam ediyor. Terim, iki oyuncudan sonuç alamazsa 8 numarada Belhanda'yı kullanmayı planlıyor. Belhanda daha önce yaptığı açıklamada, 8 numara oynamak istediğini açıklamıştı.

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