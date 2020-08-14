14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Kerem’den duygusal paylaşım

Kerem’den duygusal paylaşım
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Galatasaray'a transferi için artık gün sayan Kerem Aktürkoğlu, hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. 24 Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.

Galatasaray'a transferi için artık gün sayan Kerem Aktürkoğlu, hesabından yaptığı paylaşım ile duyduğu heyecanı ortaya koydu. 24 Erzincanspor ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray ile anlaşan 21 yaşındaki başarılı futbolcu, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel" ifadelerine yer vererek sarı-kırmızılı formaya kavuşacağı günü iple çektiğini ortaya koydu.

Kanatlarda ve forvet arkasında forma giyen Kerem, geçen sezon 24 Erzincan'da 28 maçta attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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