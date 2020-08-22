22 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hazırlıklar sürdü

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün bir antrenman yaptı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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