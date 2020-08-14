Hemen kaynaştılar

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan saha içinde olduğu kadar saha dışında da mesaiye başladı. beIN Sports'a verdiği röportajda Feghouli için, Süper Lig'in en kaliteli futbolcusu" diyen Arda, Cezayirli futbolcuyla şimdiden yakın ilişki kurdu.

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan saha içinde olduğu kadar saha dışında da mesaiye başladı. beIN Sports'a verdiği röportajda Feghouli için, Süper Lig'in en kaliteli futbolcusu" diyen Arda, Cezayirli futbolcuyla şimdiden yakın ilişki kurdu.

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