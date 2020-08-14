14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

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Hemen kaynaştılar
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Galatasaray'a geri dönen saha içinde olduğu kadar saha dışında da mesaiye başladı. beIN Sports'a verdiği röportajda Feghouli için, Süper Lig'in en kaliteli futbolcusu" diyen Arda, Cezayirli futbolcuyla şimdiden yakın ilişki kurdu.

Galatasaray'a geri dönen saha içinde olduğu kadar saha dışında da mesaiye başladı. beIN Sports'a verdiği röportajda Feghouli için, Süper Lig'in en kaliteli futbolcusu" diyen Arda, Cezayirli futbolcuyla şimdiden yakın ilişki kurdu.

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