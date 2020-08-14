14 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Aboubakar'ı kenara yazdı

Galatasaray Aboubakar'ı kenara yazdı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2020

Menajerlerın önerdiği Vincent Aboubakar, 'in aklına takıldı. Ancak Terim, maaşında ciddi bir indirim yaparak 2 milyon euro'nun altına inen Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldı. Bu yüzden Aboubakar teklifini beklemeye aldı.

Menajerlerın önerdiği Vincent Aboubakar, 'in aklına takıldı. Ancak Terim, maaşında ciddi bir indirim yaparak 2 milyon euro'nun altına inen Mbaye Diagne'ye bir şans daha verme kararı aldı. Bu yüzden Aboubakar teklifini beklemeye aldı. Diagne beklenen patlamayı yapamazsa Aboubakar ismi yeniden gündeme gelecek.

SAKATLIK ETKİLEDİ
Yaşadığı sakatlığın ardından Aboubakar bu sezon Porto formasıyla ligde 5 maçta 66 dakika süre alırken 10 maçta 2 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'a 22'lik genç yıldız! Galatasaray'a 22'lik genç yıldız!
Terim okulu Terim okulu
Galatasaray'da eleme turları başladı Galatasaray'da eleme turları başladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör