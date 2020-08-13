13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da sağlık kontrolleri sürüyor

Galatasaray'da sağlık kontrolleri sürüyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da sağlık kontrolleri sürüyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculardan Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, , Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne, Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti.

'da dün de 10 futbolcu sağlık kontrolünden geçmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü G.Saray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Albert Riera... Hasan Şaş'ın istifasında dikkat çeken detay! Albert Riera...
Yeni transfer idmana çıktı! İşte o fotoğraf Yeni transfer idmana çıktı! İşte o fotoğraf
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör