08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den 6 milyonluk indirim

6 milyonluk indirim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra de taşın altına elini koydu. Yıllık 18 milyon TL kazanan İmparator, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti.

Corona virüsü salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra de taşın altına elini koydu. Yıllık 18 milyon TL kazanan İmparator, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.

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