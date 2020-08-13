13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu idmana çıktı! İşte o fotoğraf

Yeni transfer idmana çıktı! İşte o fotoğraf
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Muhammed ile her konuda anlaşmış ancak transferi resmen açıklamamıştı. Genç futbolcu, transferi duyurulmamasına rağmen takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren 'da çalışmaları tam gaz devam ediyor. , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı 'nun transferini neden açıklamadığı merak konusu olmuştu.

Yönetimin yetiştirme bedeli ödememek için 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini açıklamadığı ve KAP bildirimini eylüle ertelediği öğrenilirken, genç futbolcu sarı-kırmızılılarla antrenmanlara çıkmaya başladı.

İşte o fotoğraf:


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