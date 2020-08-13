Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu idmana çıktı! İşte o fotoğraf

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşmış ancak transferi resmen açıklamamıştı. Genç futbolcu, transferi duyurulmamasına rağmen takımla birlikte çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç transferlerini resmiyete kavuşturan sarı-kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu'nun transferini neden açıklamadığı merak konusu olmuştu.

Yönetimin yetiştirme bedeli ödememek için 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini açıklamadığı ve KAP bildirimini eylüle ertelediği öğrenilirken, genç futbolcu sarı-kırmızılılarla antrenmanlara çıkmaya başladı.

İşte o fotoğraf:





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