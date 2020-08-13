13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da sağlık kontrolleri başladı

Galatasaray'da sağlık kontrolleri başladı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan 'da Okan Kocuk, , , Emre Taşdemir, , , , ve sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında sponsor hastanemiz Ulus'ta sağlık taramasından geçti. 12 Ağustos Salı günü on futbolcumuza yapılan kontroller, bugün dokuz futbolcumuzun sağlık kontrollerinden geçmesiyle devam etti. Futbolcularımızdan Okan Kocuk, , , Emre Taşdemir, , , , , ilgili sağlık testlerine tabi tutuldular" denildi.

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