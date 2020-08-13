13 Ağustos 2020, Perşembe
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Galatasaray'da sağlık kontrolleri başladı
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika ve Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımız, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri kapsamında sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus'ta sağlık taramasından geçti. 12 Ağustos Salı günü on futbolcumuza yapılan kontroller, bugün dokuz futbolcumuzun sağlık kontrollerinden geçmesiyle devam etti. Futbolcularımızdan Okan Kocuk, Berk Balaban, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Emin Bayram, Ryan Babel, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Mbaye Diagne ilgili sağlık testlerine tabi tutuldular" denildi.
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