Diagne Bologna’ya

Fatih Terim'in kampa katılmasını istediği Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paraguaylı santrforu Federico Santander ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bologna, Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Fatih Terim'in kampa katılmasını istediği Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paraguaylı santrforu Federico Santander ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bologna, Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Santander için birkaç takımla görüşen İtalyanlar bu satışı gerçekleştirirse teklif yapacak.

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