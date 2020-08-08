08 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Diagne Bologna’ya

Diagne Bologna’ya
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

'in kampa katılmasını istediği Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paraguaylı santrforu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bologna, Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacak.

'in kampa katılmasını istediği Mbaye Diagne için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Paraguaylı santrforu ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bologna, Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacak. Santander için birkaç takımla görüşen İtalyanlar bu satışı gerçekleştirirse teklif yapacak.

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