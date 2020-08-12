12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da sıra Emre Kılınç'ta!

Sıra Emre Kılınç'ta!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Galatasaray Kulübü'nün bugün de her konuda anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın transferini duyurması bekleniyor. Dün İstanbul'a gelip kuaföre giden 25 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyaya düşerken bu durum taraftarları memnun etti.

Galatasaray Kulübü'nün bugün de her konuda anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın transferini duyurması bekleniyor. Dün İstanbul'a gelip kuaföre giden 25 yaşındaki oyuncunun fotoğrafı sosyal medyaya düşerken bu durum taraftarları memnun etti.

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