12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da mesai başlıyor

Galatasaray'da mesai başlıyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Galatasaray bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nden topbaşı yapıyor. Bugün ilk iş olarak oyuncular Covid-19 testinden geçecek. Daha sonra gruplar halinde sağlık kontrolü için hastaneye gidecekler. Avrupa Ligi'ne İkinci Turdan katılacak olan Cimbom, yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanacak.

Galatasaray bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nden topbaşı yapıyor. Bugün ilk iş olarak oyuncular Covid-19 testinden geçecek. Daha sonra gruplar halinde sağlık kontrolü için hastaneye gidecekler. Avrupa Ligi'ne İkinci Turdan katılacak olan Cimbom, yönetiminde günde çift idmanla sezona hazırlanacak.

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